Конец «глобальной войны с терроризмом»

Джозеф Байден объявил, что Соединенные Штаты завершат свою боевую миссию в Ираке к концу года.

Как отмечает «Вашингтон пост», 46-й президент пытается опустить занавес над самым «дорогостоящим и смертоносным конфликтом эпохи», которую его предшественники назвали «глобальной войной с терроризмом» и которая длилась 20 лет. По признаниям руководителей Пентагона, главные силы теперь будут уделяться «долгосрочным угрозам» со стороны Китая и «краткосрочным» — со стороны России.

Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Действительно уходят?

Война в Ираке стала крайне непопулярной частью американской внешней политики. В 2003 году американцы вторглись в страну под предлогом того, что президент Саддам Хусейн нарушает взятые на себя международные обязательства по разоружению (что было зафиксировано в резолюции 1441 ООН), хотя после свержения режима ядерного, химического или биологического оружие там так и нашли.

Ирак стал болезненным наследием для нынешнего президента — не только общественным, но и личным. Его сын Джозеф «Бо» Байден, скончавшийся в 2015 году, служил там как резервист нацгвардии штата Делавэр. Президент считает, что токсины, с которыми Бо имел дело на военной службе, привели к смертельному раку мозга. Кавалер «Бронзовой звезды», вручаемой за героизм в ходе боевых действий, генпрокурор Делавэра, собиравшийся стать губернатором, старший сын 46-го президента скончался в возрасте 46 лет.

Будучи председателем сенатского комитета по международным делам, Джо Байден проголосовал за применение военной силы против Ирака. В 2007 году, в период критической для американцев ситуации на иракском фронте,

сенатор Байден предлагал в качестве решения иракской проблемы разделение этой страны на три части: суннитскую, шиитскую и курдскую. Сегодня он предпочитает не вспоминать об этом.

Объявление о прекращении участия в боевых действиях Байден сделал в ходе встречи с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми в Белом доме. Со своей стороны иракский премьер, в прошлом добивавшийся постоянного военного присутствия США, теперь согласился с тем, что американские войска не должны участвовать в боевых действиях на передовой и отвечать бомбардировками на удары террористов. Ирак в октябре ждут выборы, и политические силы, за которыми стоят интересы Ирана, требуют полного вывода американских войск.

На брифинге в Белом доме пресс-секретарь Джен Псаки отказалась предоставить информацию о том, сколько военнослужащих останется в Ираке к концу этого года. «Мы переходим к этапу, когда не прекращаем свое партнерство, мы сохраняем присутствие в Ираке с другой миссией», — сказала она. А заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен заявил, что сокращение численности войск в Ираке необходимо для обеспечения подготовки военных к битве с Китаем или, может быть, с Россией, «если этот день наступит». «Для защиты от угрозы на Ближнем Востоке нам потребовалось много крови и денег, и тот факт, что с 11 сентября 2001 года не было новой крупномасштабной атаки на Соединенные Штаты, является замечательным достижением всего правительства, — сказал Хайтен на открытии Института новых технологий. — Основная опасность для нашей страны — это Китай. Может быть, в ближайшей перспективе опасность представляет Россия. И мы должны сосредоточить на этом свое внимание».

Вмешательство США в Афганистане и Ираке в течение двух десятилетий шло примерно по одному сценарию. Оба вторжения начались после атак 11 сентября 2001 года. Обе операции привели к быстрому свержению режимов, из-за чего последовали серьезные трудности в построении местной власти. В обеих странах наблюдался рост массовых беспорядков, что привело к увеличению численности войск США: в Ираке в 2007 году и в Афганистане — в 2009-м. К началу этого года в обеих странах находилось по 2500 американских военнослужащих, еще 900 находится в Сирии. В 2007 году в разгар войны Соединенные Штаты имели в Ираке около 170 тысяч военнослужащих. Согласно апрельскому отчету генерального инспектора Пентагона, более четырех тысяч американских военнослужащих погибли в Ираке, более двух — в Афганистане.

«Никто не собирается снова объявлять, что «миссия выполнена», — пояснил высокопоставленный чиновник администрации Байдена, вспоминая, как 1 мая 2003 года президент Джордж Буш-мл. грубо ошибся, досрочно провозгласив победу. Тем не менее, по словам представителя Белого дома, заявление Байдена о прекращении боевых операций в Ираке стало поворотным моментом.

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал подход Байдена «назревающей катастрофой», которая грозит возрождением «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ. — Ред.).

Или все-таки остаются?

Впрочем, в Вашингтоне есть и другая точка зрения. В отличие от Афганистана, в Ираке американцы останутся. Как отмечает обозреватель Макс Бут, некоторые войска могут уйти, но другие будут просто переименованы из «боевых» в «консультативные». На прошлой неделе министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сказал в интервью «Уолл-стрит джорнэл»: «Что нам нужно? Нам нужно сотрудничество в области разведки, помощь в обучении войск».

Мустафа аль-Казыми (слева) и Джо Байден. Фото: ЕРА

Этим американцы и занимаются в последние годы. За исключением специальных операций, американские войска в основном работали на крупных иракских базах, помогая в сборе разведданных. К спецоперациям относятся бомбовые удары, в ходе которых были убиты иранский генерал Касем Сулеймани, командир иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандис, лидер «ИГ» в Ираке Абу Ясир аль-Иссави. В свою очередь шиитские боевики предприняли десятки атак за последние несколько лет. Вашингтонский институт ближневосточной политики насчитал 24 нападения с момента прихода к власти Байдена и три ответных удара США. Террористы-смертники недавно убили 30 человек на рынке в пригороде Багдада. «Войска в Ираке помогают в политическом смысле уравновесить или сдержать Иран, который представляет собой серьезную региональную угрозу», — сказал Джеймс Джеффри, бывший посол США в Ираке.

Заявление Байдена по большей части — «декорация для дипломатической сцены», которая не более чем формализовала текущее положение дел, считает часть экспертов.

«Цель обеих сторон в том, чтобы ничего не менять и держать там около 2500 американских военнослужащих, которые бы занимались тем, что они уже делают», — сказал Сарханг Хамасаид, директор программ Ближнего Востока в американском Институте мира.

Критики Байдена отмечают: если президент на деле поддерживает войска США в Ираке, почему он выводит их из Афганистана, где потребность в них еще больше? «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ. — Ред.) представляет гораздо более серьезную угрозу правительству в Кабуле, чем «Исламское государство» для правительства в Багдаде.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, на прошлой неделе признал, что «Талибан» сейчас контролирует почти половину районов Афганистана — 200 из 419. Ситуация стала настолько мрачной, что американские самолеты снова бомбили позиции талибов, особенно вокруг Кандагара.

Хаос в Афганистане и неопределенность в Ираке — цена за выход Вашингтона из войны против «глобального терроризма». Русская поговорка «вход — рубль, выход — два», похоже, применима к этой ситуации. Но Байден готов платить больше, чтобы закрыть эту главу американской истории.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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