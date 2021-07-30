Дмитриева: За полгода 2021-го в Украине провели больше трансплантаций, чем за весь 2020 год. Но их все равно в десятки раз меньше, чем в развитых странах

Эволюция трансплантации в Украине.

Что такое трансплантация, как она работает в нашей стране, кто за это платит, как дать согласие на донорство – это те вопросы, которые чаще всего мне задают.

Трансплантация в нашей стране с конца 2019 года начала стремительно развиваться. Этому предшествовала колоссальная работа для развития этой системы в Украине. Мы наработали собственный опыт и взяли лучшие практики стран ЕС и США, чтобы воплотить необратимые изменения для того, чтобы трансплантации происходили и спасали жизни.

Полтора года прошло с последних изменений. За это время:

мы установили тарифы на трансплантации, за которые платит государство;

все трансплантации бесплатные для пациента, а тариф полностью покрывает лекарства, саму трансплантацию, расходные материалы и период реабилитации;

со 112 млн грн в 2020 году добились выделения 502 млн грн на проведение трансплантаций в этом году; финансирования достаточно, чтобы покрыть все трансплантации в этом году;

финансирование трансплантации происходит в рамках пилотного проекта и финансируется напрямую из Министерства здравоохранения. Не через НСЗУ. Это важно, ведь пилотный проект дает нам возможность оперативно вносить изменения и отрабатывать все вопросы функционирования системы в реальном времени;

к пилоту добавлены около 40 центров трансплантации, что улучшает доступность этого вида помощи для населения и ускоряет развитие;

за первые полгода 2021 года мы провели больше трансплантаций, чем за весь прошлый год. И в разы больше, чем за годы до начала изменений, поскольку посмертные трансплантации практически не проводились;

изменилась структура трансплантаций, если до изменений 2019 года в Украине 99% трансплантаций выполнялись от родственного донора, то есть родственники вынуждены были для спасения своего близкого давать свою почку или часть печени, то сейчас это соотношение составляет 50/50 (родственные – посмертные), и это приближает нас к уровню и структуре трансплантаций в развитых странах;

процесс трансплантации абсолютно прозрачен. С 1 января начала работать Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей, и подбор пары донор-реципиент осуществляется в автоматическом режиме. Есть приоритет: дети. Сначала система делает поиск среди детей, которым нужна трансплантация, и только в случае, если орган не подходит, она ищет среди взрослых реципиентов;

создано специализированное государственное учреждение “Украинский центр трансплант-координации”, ведущее строгий учет всех трансплантаций и занимающееся сопровождением каждой трансплантации, которая происходит в Украине;

мы впервые за все годы независимости Украины начали проведение трансплантаций костного мозга от неродственного донора. Первая такая трансплантация была проведена 1 апреля 2020 года в “Охматдете” маленькому пациенту. За это время проведено 11 таких трансплантаций. И мы сейчас готовимся к началу такого вида трансплантаций для взрослых;

мы дали возможность работать в Украине и негосударственным реестрам доноров костного мозга (как это работает во многих странах Европы), и эти 11 трансплантаций выполнены благодаря негосударственному реестру “Украинский реестр доноров костного мозга”.

Мы сделали то, чего ждали тысячи пациентов: показали на деле, что высокоспециализированная медицинская помощь может быть доступной и что Украина может делать трансплантации. Но количество операций по трансплантации все еще в десятки раз меньше показателей развитых стран.

Закон Украины о трансплантации будет изменен.

Поэтому сейчас, имея багаж практического опыта и понимание того, что необходимо изменить, чтобы ускорить развитие системы трансплантации, мы разработали проект закона №5831 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку”.

Этот законопроект дает законодательные основания для внедрения возможности дать через портал “Дія” (как вариант) прижизненное согласие или несогласие на пожертвование органов для трансплантации в случае смерти. Поскольку в настоящее время человек, который хочет дать такое согласие или, наоборот, несогласие, должен приехать в центр трансплантации, найти трансплант-координатора и написать ему заявление, а он должен внести это заявление в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей.

Такой сложный механизм практически исключает предоставление согласий большинством людей, которые хотели бы это сделать, или несогласий, если по каким-то причинам человек выступает категорически против, чтобы его родные в случае смерти могли принимать решение о возможности пожертвования органов для трансплантации.

Изымается понятие “полномочного представителя”, которого можно было назначить при жизни, чтобы в случае смерти он принял решение о согласии или несогласии на изъятие органов для трансплантации. Если человек при жизни думает над вопросом посмертного донорства, то этично, если он лично принимает для себя окончательное решение, как он относится к этому вопросу, а не перекладывает это решение на третье лицо. И в зависимости от этого решения человек сможет подать соответствующее заявление, в том числе и в электронной форме.

Дает возможность усовершенствовать алгоритмы подбора пары донор-реципиент Единой государственной информационной системой трансплантации органов и тканей в соответствии с лучшим совпадением с иммунологическими показателями с учетом очередности. Это позволит системе подбирать пары донор-реципиент с лучшим прогнозом приживаемости донорского органа.

Внедряет основания для гармонизации законодательства с Евродирективой и выполнением положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по трансплантации тканей.

Дает возможность привлекать представителей религиозных организаций к популяризации вопросов трансплантации, что будет способствовать формированию цивилизованного восприятия вопросов трансплантации, поскольку церкви как институт имеют доверие и играют важную роль в жизни большинства граждан Украины.

Дает возможность разработать подзаконные нормативно-правовые акты, которые будут устанавливать единые правила функционирования информационных систем трансплантации костного мозга.

Предлагает изъять нормы, которые имеют отношение к трансплантации из статьи основ законодательства о здравоохранении, касающейся диагностики смерти мозга, поскольку диагностика смерти мозга должна стать абсолютно рутинной процедурой в случае наличия показаний к ее проведению независимо от того, может ли человек быть потенциальным донором. Ограничения для трансплант-координаторов по вопросам диагностики смерти мозга регулируются законом о трансплантации. Это позволит избежать ситуаций, когда, например, врач-анестезиолог или невролог не может выполнять свои профессиональные обязанности по диагностированию смерти мозга, если он не прошел обучение по трансплант-координации, хоть и не выполняет непосредственно функций трансплант-координатора.

За полтора года мы столкнулись со случаями, когда некоторые врачи для того, чтобы якобы “перестраховаться”, посылали в вечернее время родных умершего, которые готовы были дать согласие на пожертвование органов для трансплантации, искать нотариуса, чтобы тот заверил копии их документов. Это абсолютный нонсенс и ничем не предусмотрено. И чтобы не возникало таких ситуаций, законопроект предлагает четко регламентировать эти вопросы.

Дает возможность продлить до 1 апреля 2023 года пилотный проект по трансплантации, в котором все операции оплачиваются Минздравом по достойным тарифам, поскольку уже очевидна эффективность этого пилотного проекта как инструмента построения системы трансплантации.

Источник: “ГОРДОН”

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