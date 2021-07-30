 

“Покажи гада, будем мстить!” Jerry Heil пожаловалась на атаку 4 тыс. “тайских ботов”

30.07.2021, 22:42, Новости дня
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30 июля певица написала в Instagram:

“Представляете? Вчера на мой профиль налетела саранча ботов! Какая-то скотыняка накрутила мне вчера плюс 4 тыс. тайских подписчиков. Хуже всего то, что:
1. Я знаю, кто это, если честно. Потому что после моих Instagram Stories человек себя проявил.
2. Мне пришлось закрыть профиль, а это аннулирует статистические данные. А мне нужно показывать партнерам отчеты…
3. У большинства блогеров, если хейтеры таким образом гадят им под дверь, в профиле происходит статистическая запятая, потому алгоритмы Instagram думают, что раз накрутка, то ты и не человек вовсе, а магазин галимый”.

Jerry Heil подчеркнула, что она точно не магазин и точно “не галимый”, и попросила помощи у своих подписчиков.

“Очень прошу очень активно навалиться своими лайками на все посты, чтобы Instagram видел, что у меня живые подписчики, а не пустые тайские страницы. Во имя всего хорошего, что между нами было, есть и будет! Панды, вперед”, – завершила певица пост, который к моменту выхода новости лайкнули больше 7 тыс. раз.

“Можно в вашем магазине красивую песню заказать?” – пошутила в комментариях певица Алина Гросу.

“Яна, покажи того гада! Будем мстить все вместе!” – призвала katrinkhmiletska.

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Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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