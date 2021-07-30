В Японии зафиксировали рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. В некоторых провинциях введут чрезвычайное положение

По данным Всемирной организации здравоохранения, это самое большое количество заболевших в стране за весь период эпидемии коронавируса. Предыдущий пик зараженных установили 29 июля. В этот день в стране зарегистрировали 9470 новых случаев заболевания. До этого самое большое число заболевших COVID-19 зарегистрировали 9 января этого года (7855).

Газета Japan Today пишет, что больше всего случаев заболевания выявили в японской столице Токио – 3,3 тыс. заболевших. При этом наибольшее количество заболевших были в возрасте 20 лет (1208 случаев). После Токио идут префектуры Канагава (1,4 тыс.), Осака (882), Сайтама (853), Тиба (753), Фукуока (478) и Окинава (382). Японская столица при этом тоже обновила рекорд по числу новых зараженных – накануне их было 2848.

Премьер-министр Есихидэ Суга объявил 30 июля о введении с понедельника, 2 августа, чрезвычайного положения в префектурах Канагава, Сайтама, Тиба и Осака, сообщила газета Japan Times. В Токио и Окинаве чрезвычайное положение продлят до 31 августа.

Контекст:

В Токио два дня подряд устанавливали рекордное количество зараженных коронавирусом. Так, 27 июля количество зараженных составило 2848 человек. На следующий день, 28 июля, в Токио зафиксировали 3177 новых заболевших COVID-19.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

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