Компания Huawei решила обновить аккумуляторы в старых смартфонах

Данное сообщение прозвучало во время официальной презентации нового модельного ряда китайских смартфонов Huawei P50. Производитель пообещал владельцам старых аппаратов провести качественный апгрейт, чтобы гаджеты можно было использовать еще хотя бы несколько лет.

Речь идет, во-первых, а замене аккумулятора, во-вторых, об увеличении объема основного накопителя памяти. Под программу попадают смартфоны под управлением операционной системы Harmony OS 2.0.

Эксперты напоминают, что это уже не первая подобная акция для Huawei. Примерно пять лет назад компания также увеличила объем основной памяти в старых аппаратах до 32 Гб. Пять лет назад у многих смартфонов было по 32 ГБ флеш-памяти. Стоимость увеличения объема памяти на один шаг составит 57 долларов. Например, вы хотите свои 128 Гб превратить в 256 или 256 в 512. Подробнее об условиях программы можно узнать на сайте Huawei.