Физикам впервые удалось получить материю из чистой энергии

Физикам из США впервые в истории удалось получить материю из чистой энергии. Для этого они использовали детектор STAR в Брукхейвенской национальной лаборатории.

Исследователи в своей работе разобрали реакцию, которая протекает в Солнечной системе непосредственно на самой звезде. Там из взаимодействия материи получается чистая энергия в виде энергичных фотонов. Физики предположили, что при столкновении двух таких частиц можно обратить преобразование вспять и получить тем самым пары электронов и позитронов. Проводимый эксперимент увенчался успехом и стал прямым доказательством уравнения Эйнштейна E=mc2, которое говорит о постоянном взаимосвязи энергии, материи и массы.

Помимо этого открытия, учёные обнаружили ещё одну закономерность у света. Он может изгибаться, проходя через магнитное поле в вакууме. Это происходит из-за разной поляризации частиц и, следственно, его поведение меняется при прохождении через разные материалы.

Источник: www.gazeta.ru