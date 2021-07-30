 

Рудковская с Киркоровым удивили поклонников образами готических принца и принцессы

30.07.2021, 22:38, Разное
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Яна Рудковская заинтриговала своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото с Филиппом Киркоровым. Звезды предстали в образах готических принца и принцессы.
По словам продюсера Димы Билана, они готовят что-то «грандиозное». Яна Рудковская призвала поклонников следить за новостями в соцсетях. Знаменитость позировала в пышном черном платье с «рукавами Джульетты» и подолом из тюля. Поп-король запечатлен в черном костюме, пиджак которого декорирован пайетками. Фолловеры предположили, что Филипп Киркоров одет простовато для роли принца. Поэтому некоторые комментаторы предположили, что он перевоплотится в кучера Яны Рудковской как в сказке «Золушка».

Поклонники продюсера выразили надежду, что эта коллаборация будет чем-то интересным. Многие разочаруются, если звезды готовят просто очередной ролик для TikTok.



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