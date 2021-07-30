Мнение: Высокий заработок в СССР, хороший инструмент про запас и музейная атомная подлодка

1. На «Афтешоке» обсуждают способы заработка в СССР. Уехать вахтой на севера или на всесоюзную стройку, стать гениальным фрезеровщиком, откармливать свиней дома. Со свиньями, правда, тяжело и не всегда законно, но при должном навыке доходно. Вообще, надёжнее всего тогда были разные коррупционные схемы: например, огромные деньги можно было сделать на оформлении Ленинских комнат.

https://aftershock.news/?q=node/999953

В комментариях пишут, что если советский человек крутился, как белка в колесе, если он много и тяжело работал, денег он зарабатывал нормально. При большом желании, если постараться, можно было и квартиру получить — даже в Москве.

Такого рода беседы напоминают мне разговоры наших эмигрантов. Дескать, вот мы с другом приехали в Канаду, вкалывали как проклятые, теперь мы средний класс. Но если бы мы с тем же усердием «рвали задницы» на своей работе в России, то у нас и в России было бы денег не меньше…

С воспоминаниями о зарплатах и квартирах в СССР примерно то же самое. Да, кто хотел, зарабатывал больше других. В комментариях привели пример некого товарища, который устроился в такси, — по блату или за взятку, надо полагать, — и делал огромные деньги.

Юмор тут в том, что если современный россиянин много и хорошо работает, по бесплатным советским квартирам он не плачет, так как его уровень жизни превышает советский неизмеримо. При этом, что важно лично для меня, например, сейчас для получения хороших доходов не нужен ни блат, ни криминал. Достаточно просто делать что-нибудь нужное людям, быть ответственным и выкладываться в рабочее время хотя бы на 50%.

2. Бытовая зарисовка об отношении людей к вещам, которое мы унаследовали от СССР. Коллега monetam цитирует:

https://monetam.livejournal.com/1655407.html

В детстве постоянно это встречал, но потом много лет не сталкивался и даже забыл, что бывает, а недавно вот мама напомнила.

Поскольку тут постоянно приходится что-то копать, а имевшиеся в хозяйстве лопаты, кроме лопатки-скребка для льда, которая норм, оставляли желать много лучшего, я постепенно обзавёлся тремя хорошими лопатами, двумя универсальными и одной с укороченной рукоятью и узким штыком (ею удобно, сидя на кортах, прицельно ковыряться где-то, где что-то уже растёт). Ну и, в общем, на днях накладываю я одной из этих лопат из компостной ямы компост в ведро, а мама это увидела и говорит так обеспокоенно:

— Ты что — хорошей лопатой компост набираешь?

— Ну да.

— Но зачем? Вон там, возле калитки, стоит же старая, ржавая, которая на черенке болтается. А это же хорошая лопата, удобная, зачем ты её взял?

— Э-э… Мне кажется, в вопросе заключён ответ: я взял эту лопату, а не ту, потому что эта удобная и хорошая, а та старая и болтается. Я, собственно, эту и купил потому что та для работы не годится.

— И тебе не жалко хороший инструмент?

И на меня прямо вот детством пахнуло. И даже в некоторой степени юностью, потому что местами я такое ещё и в армии застал. Такое, когда есть для каких-то работ хороший инструмент, но пользоваться им нельзя. Потому что он тогда испортится и его не станет. Работу надо выполнять каким-нибудь ржавым ушатанным хламом, а хороший инструмент лелеять либо на случай, не знаю, ядерной войны, главного аврала всей жизни, парадно-показательных работ перед кем-то важным или просто — чтобы ощущать, что он у тебя есть. То есть, красивую никелированную гайку новеньким ключом ещё можно открутить, но вот почти новую лопату в компост — святотатство, практически.

3. Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» (третья в мире АПЛ) была сохранена – от её отправки на слом отказались. Сейчас исторический корабль готовят для перевозки по Беломорканалу в Петербург, где К-3 станет частью музея Военно-Морской славы в Кронштадте:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/chtim-istoriiu-okazyvaetsia-pervaia-sovetskaia-apl-sohranena-i-gotovitsia-stat-muzeem-60fbdc4b102b8751764498f3

Жаль, что не удалось сохранить знаменитый атомный ледокол «Арктика», который впервые среди надводных судов достиг Северного полюса в 1977 году:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арктика_(ледокол,_1972)

Возможно, дело в том, что в Мурманске уже есть музейный атомный ледокол «Ленин», первый в мире, и содержать сразу два атомных ледокола в качестве музеев посчитали нецелесообразным.