Потушившему комом снега Вечный огонь на Марсовом поле жителю Петербурга предъявили обвинение

Прокуратура предъявила обвинение жителю Петербурга в осквернении мемориала на Марсовом поле в центре города, ему грозит до трех месяцев ареста.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительный акт в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением).

«Следствием установлено, что 26.02.2021 в ночное время обвиняемый, находясь напротив дома 3 по Марсову полю, на месте захоронения погибших в дни Февральской Революции 1917 года, Великой Октябрьской Социалистической Революции, павших в годы Гражданской войны, погибших советских и партийных работников, из хулиганских побуждений, демонстративно, цинично, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, положил ком снега в сопло мемориала «Вечный огонь», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры города.

Молодому человеку грозит штраф, обязательные либо исправительные работы или до трех месяцев ареста.

По информации «Фонтанки», изначально предполагалось, что Вечный огонь закидали снегом девушки. Их полицейские увидели на записях с камер видеонаблюдения. Искали двух особ 17–20 лет, из примет — зеленый плащ у первой и куртка с белыми лампасами у второй.

Ранее полиция установила трех подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в городе Сатка Челябинской области.