Боевики с подконтрольной Турции территории Идлиба обстреляли ВС Сирии

Действующие на подконтрольной Турции территории Идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо из миномета, в результате ранения получили трое военнослужащих, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«30 июля боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Идлибской зоны деэскалации, совершили минометный обстрел позиций сирийских правительственных сил. Из района населенного пункта Кафер-Ханни провинции Алеппо боевиками были выпущены две 120-мм мины по позициям вооруженных сил САР (Сирийской Арабской Республики) в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра юго-западнее города Алеппо. В результате обстрела трое военнослужащих Сирийской арабской армии получили ранения», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Он также сообщил, что сирийским военным удалось стабилизировать обстановку в провинции Дераа. «Усилиями вооруженных сил Сирийской Арабской Республики обстановка в [Дераа] стабилизирована, с 30 июля установлен режим прекращения огня. Сирийскими органами безопасности достигнуты договоренности с лидерами вооруженных формирований по урегулированию ситуации», – сказал он.

Российский военный напомнил, что «в последние дни существенно обострилась обстановка в районе населенного пункта Дераа аль-Баляд провинции Дераа, где участились боестолкновения между отрядами незаконных вооруженных формирований и подразделениями сирийских правоохранительных органов».

Напомним, во вторник сирийский военный погиб в провинции Алеппо при попадании противотанковой управляемой ракеты боевиков по грузовику ЗИЛ-131. В тот же день запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» совершила не менее 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.