За что накинулись на Бузову? – Личное мнение

Бывшие коллеги по бревну гнобят Бузову за то, что та покинула разлагающийся проект без предупреждения: в самый что ни на есть последний момент.



Фото: Соцсети

Голенька это отрицает, а Бородина, чтобы уличить её во лжи, публикует личную с ней переписку.

Это, конечно, дно.

Ксюндель — усатая женщина с птозным лицом — вероятно, не в курсе: порядочные люди личную переписку не публикуют.

Это недопустимо. Это ставит на тебе клеймо нерукопожатности раз и навсегда.

Бородина, ходи сюда, учить буду, раз ты сама — неотёсанная тётка с бревна.

Даже если Бузова соврала, это не делает её нерукопожатной. Пора уже вырасти из детсадовских установок и понять: враньё, может, — дело и нехорошее, но, в большинстве случаев, социально приемлемое, чего уж там.

Ты и сама не по Аркадию Гайдару живёшь, не так ли?

А вот слив личной переписки — это социальное фиаско, и ты его себе устроила. Понятно, что в загоне публичного дома 2 такое допустимо, но во всём остальном мире — нет, Ксюндель, нет. Так нельзя.

Теперь все понимают: с Бородиной нужно переписываться очень осторожно, а лучше — свести общение на нет. Сегодня она слила переписку с Бузовой. Завтра сольёт с тобой.

Это во-первых.

Во-вторых, а чего вы, домовцы, так возмущаетесь? Что Бузова сделала неправильно?

Свалила с проекта, который уже — не реанимировать? Не пошла на никому не известный телеканал, зачем-то купивший этот телетруп? Осталась на канале, который её, собственно, сделал?

Вот ты, Орлова, чего возмущаешься? Тебе-то, вообще, какое до всего этого дело? Ты — подруга покойной Жанны Фриске. Это — твоё главное реноме. Его и придерживайся.

https://t.me/lenamiro/9352

Ты скажи мне, Орлова: Бузова у мужика твоего отсосала, что ли, что ты так обиженно её осуждаешь? Некрасиво поступила, бла-бла-бла. Скучно, Орлова.

И ты, и твоя товарка Бородина поступили бы точно так же, как Бузова, если бы телеканал ТНТ предложил вам то, что предложил ей.

Однако вам ничего не предложили, потому что вы обе неактуальны, а Бузова пока худо-бедно барахтается благодаря хорошему продюсеру.

Так выглядит правда. И за эту правду вы обиженно осудили гОленьку, а Бородина ещё и личную переписку с ней слила.

Фу, как некрасиво.

Если бы ваша знакомая опубликовала в соцсетях переписку с другим человеком, вы бы изменили бы к ней отношение или оставили этот факт без внимания? Почему?

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