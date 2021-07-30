В Smart Holding заявили, что причина банкротства Черноморского судостроительного завода – политический произвол

“Важно заметить, что речь идет о ликвидации именно юридического лица, а не бизнеса. Даже во время процесса банкротства ЧСЗ привлекал заказы, вел хозяйственную деятельность, своевременно выплачивал зарплату, вовремя осуществлял все обязательные платежи в бюджет. После ликвидации юридического лица судостроительные мощности ЧСЗ были сконцентрированы в отдельный кластер, который занимает не более 5% бывшего советского завода-гиганта ЧСЗ площадью 200 га. Подобная концентрация – это мировая практика. Судостроительная и судоремонтная деятельность сейчас ведется Николаевской верфью ООО “Смарт-Маритайм Груп” (СМГ)”, – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кризисы 2008-го и 2014 года оказали влияние на предприятие, но решающим фактором, который привел к банкротству ЧСЗ, стало прекращение в 2014 году финансирования государством военного заказа. Это сделало невозможным поставку военного оборудования от иностранных поставщиков, за которое уже были сделана предоплата в валюте. Сумма штрафов за нарушение валютного законодательства превысила 100 млн грн.

“В течение 2014–2018 годов ЧСЗ, СМГ и Smart Holding занимали активную позицию. Специалисты ЧСЗ и СМГ провели ряд встреч с представителями иностранных поставщиков, пытаясь договориться об изменениях в контракты, которые позволили бы не потерять предоплаты. Руководство ЧСЗ направляло ряд официальных обращений в Минобороны с описанием ситуации и просьбами подключиться к переговорам с иностранными партнерами. Были многочисленные обращения со стороны ЧСЗ к МОУ, ГФС относительно: исключения авансов по финансированию закупок вооружения в рамках программы “Корвет” из сферы регулирования ВЭД, урегулирования отчетности по использованию бюджетных средств МОУ. Все они оставались без ответа”, – подчеркивают в Smart Holding.

В итоге завод был вынужден прекратить работы по проекту, когда сумма собственных денег на строительство на 30 млн превысила выделенный государством бюджет.

“Таким образом, из-за остановки государственного финансирования ЧСЗ попал в ловушку и был зажат со всех сторон претензиями и исками. Де-факто, предприятие стало неплатежеспособным по вине государства, что и привело к процедуре банкротства. Через процедуру санации можно было оздоровить предприятие и продолжить реализацию госзаказа”, – сказано в заявлении.

В Smart Holding добавили, что санацию заблокировала Генпрокуратура.

“Генеральный прокурор Юрий Луценко, как писали СМИ, часто выступал орудием в политической борьбе Петра Порошенко. И в случае с ЧСЗ, исходя из фактов, изложенных дальше, ситуация повторилась. В мае 2017 года на основании заявления народного депутата от Блока Петра Порошенко Андрея Вадатурского ГПУ зарегистрировала уголовное производство, а в июле 2017 года по ходатайству следователей Генпрокуратуры в рамках этого дела на все имущество ЧСЗ и на эмитированные им акции был наложен арест”, – сообщили в пресс-службе.

В компании убеждены, что производство сфабриковали по политическому заказу.

“Экономическая подоплека целенаправленных действий президента была тривиальна. Порошенко владел судостроительным предприятием “Ленинская кузница”, на которое он начал стягивать основные государственные заказы. Однако “Ленинская кузница” не могла реализовывать крупные судо- и кораблестроительные проекты, не имея прямого выхода в море. К тому же, на территории “Кузницы” планировался большой девелоперский проект. Очевидным становится, что акционеру “Кузницы” и действующему президенту Украины необходим был свой завод с соответствующим оборудованием, который бы реализовывал контракты Минобороны. Таким образом, действия правоохранителей времен Порошенко – Луценко были направлены как минимум на уничтожение конкурента, а как максимум – на захват и смену собственника завода”, – считают в Smart Holding.

Чтобы решить ситуацию, в компании решили ликвидировать юридическое лицо, это поддержал комитет кредиторов, включая представителей государственных учреждений и ведомств, требования которых включены в реестр кредиторов. Ликвидатор нашел юридическое решение, которое позволило выделить все корпусные элементы и оборудование головного корабля из общей ликвидационной массы и передать их на баланс Министерства обороны Украины.

“Сегодня на территории бывшего ЧСЗ судостроительную и судоремонтную деятельность ведет Николаевская верфь СМГ. Она не занимает всю площадь в 200 га, которую использовал советский завод-гигант. На неиспользуемой территории Smart Holding реализует логистический проект “Индустриальный парк”, который предусматривает развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, привлечение новых резидентов для формирования разных промышленных кластеров, в том числе малый и средний бизнес. В проект привлекаются международные инвесторы, он призван развить промышленную территорию, дать ей новую жизнь, создать до 5 тыс. рабочих мест, нарастить экспортный потенциал страны. Для этого очень важна поддержка на местном и общегосударственном уровнях”, – подчеркнули в компании.

Контекст:

“Українські новини” пишут, что по результатам тендера с ЧСЗ в 2009 году был заключен контракт по проекту Министерства обороны Украины на строительство четырех военных кораблей. Целевую программу для этого утвердили только через два года, сумма для строительства серии кораблей составляла 1,69 млрд грн.

“За период 2009–2013 годов в рамках контракта предприятию было перечислено 215,3 млн грн из предусмотренных программой 387,5 млн грн. Затем финансирование было остановлено”, – отмечает информагентство.

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