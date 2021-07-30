 

В НАБУ показали, как хотели остановить автомобиль СБУ, в котором перевозили Чауса. Видео

30.07.2021, 21:46, Новости дня
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“НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, но на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на улицу Владимирскую, 33”, – привели подробности в НАБУ.

В соответствии с ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования, напомнили в бюро.

“Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины просили передать им Чауса. О том, что Чауса везут в Киев сотрудники СБУ, говорил его адвокат Ростислав Кравец.

Вечером 30 июля спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов утверждал, что детективы НАБУ обнаружили машину, на которой Чауса вывезли сотрудники СБУ.

видео

Видео: NABU / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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