 

Возле Офиса президента Украины организовали ЛГБТ-прайд в формате рейва. Видео

30.07.2021, 21:46, Новости дня
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Первый в Украине ЛГБТ-прайд в формате рейва запланировали с 14.00 до 22.00, в этом году его проводят вместо привычного прайда. По словам организаторов мероприятия, они хотели совместить две темы: отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенность ЛГБТ-сообщества в Украине.

Агентство “Укрiнформ”сообщило о потасовке между противниками ЛГБТ-прайда и правоохранителями.

“Некоторые из противников ЛГБТ-прайда отломали ранее установленный кусок границы, но не смогли прорваться мимо стражей порядка, которые стояли в несколько рядов. Полицейские применили против противников ЛГБТ слезоточивый газ, те в свою очередь бросали в них бутылки, скандируя “Позор” и “Вместе – и до конца”, – говорится в сообщении.

Радиостанция ВВС News Україна сообщила, что противостояние началось, когда противники ЛГБТ-прайда увидели как полицейские держат двух женщин, представителей правых организаций. Противников ЛГБТ-прайда было около 200 человек, среди них – представители организаций “Основа будущего” и “Традиция и порядок”, сообщила радиостанция.

видео

Видео: UA:Перший / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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