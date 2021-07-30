Ученые доказали пользу цитрусовых соков для мозга

Учёные из Университета Восточной Англии в Норидже доказали пользу цитрусовых соков для мозга. Они также снижают риск развития неврологических заболеваний.

Всего исследователи провели 10 экспериментов на людях, которым добавляли в рацион цитрусовые и соки из них. Эксперты хотели получить более полные данные о том, как на тело человека влияет употребление апельсина, грейпфрута, лайма и лимона. Оказалось, что вне зависимости от цитрусового, польза одинакова. Содержащиеся в этих плодах полифенолы помогают выводить из организма токсины и бороться с воспалением тканей. Наиболее благоприятное воздействие цитрусовые оказывают на мозг, снижая вероятность заболеваний. Это, как отметил один из авторов эксперимента Дэвид Возур, поможет предотвратить ухудшение памяти в преклонном возрасте. Результаты экспериментов на мышах подтверждают слова учёных.

Исключительная полезность цитрусовых на мозг сохранялась даже в соках. Именно поэтому эксперты рекомендовали добавлять напитки в ежедневный рацион, но только из натуральных компонентов. В противном случае полезность продукта заметно снижается. Также нужно учитывать индивидуальные особенности, так как может развиться аллергическая реакция. Эксперты настоятельно рекомендовали сначала обратиться за консультацией к лечащему врачу, а уже потом добавлять в рацион цитрусовые плоды и соки.

Источник: changeua.com