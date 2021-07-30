 

Ученые доказали пользу цитрусовых соков для мозга

30.07.2021, 21:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Университета Восточной Англии в Норидже доказали пользу цитрусовых соков для мозга. Они также снижают риск развития неврологических заболеваний.
Всего исследователи провели 10 экспериментов на людях, которым добавляли в рацион цитрусовые и соки из них. Эксперты хотели получить более полные данные о том, как на тело человека влияет употребление апельсина, грейпфрута, лайма и лимона. Оказалось, что вне зависимости от цитрусового, польза одинакова. Содержащиеся в этих плодах полифенолы помогают выводить из организма токсины и бороться с воспалением тканей. Наиболее благоприятное воздействие цитрусовые оказывают на мозг, снижая вероятность заболеваний. Это, как отметил один из авторов эксперимента Дэвид Возур, поможет предотвратить ухудшение памяти в преклонном возрасте. Результаты экспериментов на мышах подтверждают слова учёных.

Исключительная полезность цитрусовых на мозг сохранялась даже в соках. Именно поэтому эксперты рекомендовали добавлять напитки в ежедневный рацион, но только из натуральных компонентов. В противном случае полезность продукта заметно снижается. Также нужно учитывать индивидуальные особенности, так как может развиться аллергическая реакция. Эксперты настоятельно рекомендовали сначала обратиться за консультацией к лечащему врачу, а уже потом добавлять в рацион цитрусовые плоды и соки.

Источник: changeua.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.08 / “Заходите к нам”: Анна Седокова возмутила подписчиков откровенной демонстрацией бюста

26.10 / Джиджи Хадид продемонстрировала подтянутую фигуру через месяц после родов

08.06 / Личное: “Она хищница, что вытягивает подарки”

28.06 / Желток не крошится, а печень мягкая и нежная: кулинарные лайфхаки, которыми пользуются повара

18.07 / Мнение: “Преступление на почве ненависти к СС”

07.06 / В Кремле высказались о санкционной политике США: Замкнутый круг

26.02 / iPhone 13 Pro останется с челкой: обнародованы изображения смартфона

20.08 / Внебрачная дочь князя Монако Жасмин Гримальди попала в больницу из-за коронавируса

01.08 / Степаненко обратилась к Петросяну в эфире своего шоу: Живи долго и счастливо

10.09 / “Стыдная” болезнь или как обнаружить сифилис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика