Лишний вес в среднем возрасте повышает риск развития опухолей печени

Стремительная прибавка в весе в среднем возрасте повышает риск развития опухолей печени. Жировые отложения негативно влияют на весь организм и другие, не менее важные, органы.

В медицине существует термин «запасное колесо», который описывает возрастные изменения. До 60% людей по всему миру сталкиваются с резким набором жировой ткани вокруг талии. Именно с этого момента метаболизм начинает постепенно замедляться и организму тяжелее перерабатывать жировую массу в энергию. Учёные из Великобритании и Швеции проанализировали состояние здоровья 350 тыс. человек с «запасным колесом» и пришли к выводу, что они находятся в группе риска раковых заболеваний печени. При добавлении всего одного балла индекса массы тела, вероятность появления опухоли увеличивается на 13%. Для поджелудочной железы этот показатель немногим меньше – 6%.

Новые данные позволяют иначе посмотреть на набор лишнего веса в среднем возрасте. В частности, теперь подобная закономерность не является нормальной, а требует повышенного внимания со стороны самих людей и медиков. Если же респондент начинает правильно питаться и заниматься физической активностью, помогая таким образом организму сжигать жир, то образование «запасного колеса» снижается до минимума. Это заметно улучшает состояние здоровья и снижает риск онкологии.

Источник: www.medikforum.ru