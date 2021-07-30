Виктория Боня заявила, что никогда не видела Ольгу Бузову пьяной

Бывшая участница «ДОМа-2» решила выступить в поддержку Ольги Бузовой, которая в последнее время подвергается хейту как со стороны пользователей Сети, так и звездных коллег. Виктория Боня заявила, что она никогда не видела поющую телеведущую пьяной.

Модель на протяжении нескольких недель была с Ольгой Бузовой в Африке на съемках нового шоу. По словам 41-летней Виктории Бони, телеведущая четко выполняла свою работу и проявляла себя как профессионал. Поэтому ее удивляют слухи по поводу пристрастия певицы к алкогольным напиткам. Когда-то она разговаривала с экс-ведущей «ДОМа-2» на эту тему. Ольга Бузова призналась, что может позволить себе выпить, но только после концерта, а не перед выходом на сцену.

В Сети вновь начали обсуждать пристрастие артистки к спиртному, когда она показала видео с концерта HammAli & Navai. Многим фолловерам показалось, что Ольга Бузова в состоянии алкогольного опьянения. Однако Виктория Боня убеждена, что иногда человек может расслабиться. Модель посоветовала хейтерам следить за своей жизнью.

Источник: www.starhit.ru