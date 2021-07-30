В тестировании онлайн-голосования участвовали более 144 тысяч москвичей

Тестирование проходило с 29 по 30 июля. Участие приняли более 144 тысяч москвичей. Их помощь помогла проверить готовность системы к предстоящим выборам и новые функции.

Жители столицы ответили на два вопроса. Они касались обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий работников и приоритета развития общественного или личного транспорта

Также участники опробовали функцию отложенного голосования. Ее внедрили в 2021 году. Функция позволяет избирателям заново открыть бюллетень после предыдущей загрузки. Она может понадобиться, если у человека сломался компьютер во время голосования или пришлось отвлечься.

Данные о технических параметрах и ходе голосования транслировалась на информационные экраны в общественном штабе по наблюдению за столичными выборами.

За процедурой наблюдали технические специалисты, члены общественного штаба и общественных организаций, а также разработчики. Они отслеживали работу системы, проверяли новые функции.

Москва будет использовать систему электронного голосования на выборах 17-19 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино.

Участие в голосовании могут принять москвичи от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru. Нужно будет пройти предварительную регистрацию, которая откроется 2 августа и будет доступна до 23:59 13 сентября.