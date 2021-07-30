 

Мнение: Знакомство с К и Ж, Б и Д

30.07.2021, 21:34, Разное
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Тему знакомств предлагаю и задачу

Большинство моих комментаторов КСЖ и белладонны.

Те, кто онегины и рапунцели, все равно имеют немного К и немного Б.

Предлагаю вам показать обе стороны.

То есть девушки вешают два фото, где на одном их Белла, на другом их Донна.

Мужчины тоже два фото, где на одном их К, на другом их Ж.

Постарайтесь подобрать контрастные, но только не за счет разного времени, пусть время будет примерно одно.

Нужно именно разное состояние и немного разный имидж, соответствующий этим состояниям. Но прокомментируйте, где что и почему.

Если вы считаете, что К или Б в вас нет, что вы чистый тип, все равно покажите две разные фото, где вы более строгий и более легкомысленный. А мы сами посмотрим, есть в вас две разные стороны или нет.

Понятно задание?

А я потом расскажу кое-какие секреты, как помирить эти две стороны и увеличить спонтанность.

Источник: Эволюция



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