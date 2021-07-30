Мнение: Бывший зам.директора Росгвардии получил 6 лет тюрьмы

Бывший заместитель директора Росгвардии Золотова генерал-лейтенант Сергей Милейко получил 6 лет колонии за мошенничество с недвижимостью,

От должности он был отстранён в 2019-м году, после чего велось расследование, которое закончилось нынешним приговором.

Обвинение просило 8 лет, суд смягчил до 6.

На сайте Росгвардии до сих пор висит его биография.

Милейко Сергей Иванович родился 15 октября 1962 г. в п. Никольское Балашихинского района Московской области.

Окончил Харьковское высшее военное училище МВД СССР в 1984 г. и Военную академию в 1994 г.

Последовательно прошел должности до заместителя командующего войсками Московского округа внутренних войск МВД России. В 2009 – 2012 г.г. проходил службу в различных руководящих должностях в МВД России. С 2014 по 2016 г. – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. назначен заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2017 года № 592 генерал-майору Сергею Милейко присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».

Награжден государственными наградами и именным оружием.

Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.

https://rosguard.gov.ru/ru/page/AjaxPartial/milejko-sergej-ivanovich – цинк

Дело Милейко тянулось уже достаточно давно, так что вряд ли оно связано с кампанией против коррупции в структурах МВД и ГИБДД Южного Федерального Округа, которая радует подпольными маршалами и цыганским барокко.

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