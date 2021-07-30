 

Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту

30.07.2021, 21:22, Новости дня
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В Липецкой области с начала года освоили новые профессии благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» более 600 жителей, привлекательнее всего для них оказались специальности повара, сварщика, швеи и парикмахера, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

«Более 600 наших жителей освоили с начала года новые профессии благодаря нацпроекту», – отметил Артамонов, передает ТАСС.

По его словам, чаще всего граждане выбирали такие специальности как повар, сварщик, швея, парикмахер. Власти ожидают, что до конца года бесплатно востребованные профессии и специальности получат в Липецкой области около 1,5 тыс человек.

«90% жителей области, решивших «прокачать» свои навыки или получить новую профессию, были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость», – добавил Артамонов.

Он также подчеркнул тот факт, что среди обучающихся 120 пенсионеров и 65 женщин, находящихся в декрете. Все они смогли подобрать себе нужные программы обучения на портале «Работа в России».

В пресс-службе администрации региона уточнили, что набор продолжается. «Стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на современном рынке труда, для этого необходимо оставить заявку на портале и выбрать одну из более 200 программ», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, по целому ряду компетенций доступны курсы профессионального обучения для людей без образования, которые смогут освоить профессию с нуля. «Формат обучения разный, в том числе дистанционный, подойдет тем, кто не имеет возможности посещать образовательную организацию», – пояснили в пресс-службе.

В мае российские вузы приступили к обучению безработных в рамках федерального проекта «Содействие занятости» , который входит в нацпроект «Демография», более 100 человек из 40 регионов уже начали обучаться IT-специальности «менеджер проектов».



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