Адвокат в процессе по ДТП с Ефремовым умер во сне

Скончался адвокат Вадим Никулин, который в суде представлял интересы гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил юрист Андрей Алешкин.

«У нас процесс был, он на него не пришел, поэтому я позвонил ему узнать, что случилось. Ответила жена и сказала, что он скоропостижно скончался. С ее слов, «легли спать вместе, проснулась одна»», — сообщил Алешкин, передает «Фонтанка».

По его словам, Никулин умер в ночь на 29 июля.

Юрист добавил, что его коллегу забрали в морг, а сегодня его тело направили в Саратов, чтобы захоронить. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Уточняется, что Вадим Никулин был адвокатом Ирины Стерховой, которая через суд добивалась признать ее потерпевшей по делу о смерти гражданского мужа Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.