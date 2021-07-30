Фото 52-летней Лопес в мини-бикини с обнаженными ягодицами за час набрало больше 1,5 млн лайков

“Чао”, – подписала снимки 52-летняя певица.

За час фотосессию артистки лайкнули больше 1,5 млн раз и оставили свыше 14 тыс. комментариев, подавляющее большинство которых восторженные.

“Люблю тебя, моя королева”, – написала iheartjl0.

“Как прекрасно, моя королева”, – прокомментировал jloroom.

“Великолепная”, – оставила комментарий kettysato.

Фото: jlo / Instagram

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

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