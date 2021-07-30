 

СНБО рассмотрел вопрос об обязательствах Украины по Парижскому соглашению

30.07.2021, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первая часть соглашения была выполнена, отметили на заседании СНБО.

“Сейчас государство берет обязательства по второй части. Президент [Украины Владимир Зеленский] подчеркнул: должны сокращать выбросы и развивать “зеленую” экономику, двигаться совместно со всеми странами цивилизованного мира, подписавшими это соглашение”, – сообщила пресс-служба главы государства.

Контекст:

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

14 июля 2021 года Шмыгаль заявил, что Украине нужно более €100 млрд для существенного сокращения выбросов парниковых газов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Евросоюз готов продолжать сотрудничество с белорусским народом, несмотря на незаконные действия Лукашенко – Боррель

23.08 / Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

14.04 / Марка Mini анонсировала новый MINI John Cooper Works для России

11.04 / В Кольском заливе нашли самолет времен Великой Отечественной войны

08.11 / 7 ноября на акциях протеста в Беларуси задержали 100 человек – правозащитники

30.10 / Власти Москвы опровергли ажиотажный спрос на продукты

30.03 / Аккаунт Минобороны в Facebook подвергся атаке ботов из Мьянмы

08.07 / Компания “Автоспецпром” отвергла обвинения в монополизации рынка и призвала конкурентов к честной борьбе

31.07 / Украинский ударный беспилотник атаковал позиции ЛНР

01.02 / Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика