 

Зарубежные ученые обнаружили повышение устойчивости холеры к бактериофагам

30.07.2021, 20:46, Разное
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Объединенный коллектив ученых из Великобритании и Бангладеш провел исследование, в ходе которых выявил увеличение резистентности возбудителя холеры к бактериофагам. По мнению исследователей, открытие создает предпосылки для поисков новых методов борьбы с опасной бактерией.
В процессе исследования исследователи выявили, что штамм холеры приобрел способность к противостоянию вируса-бактериофагам LeGault и Seed . При этом, после сравнения геномов различных штаммов специалистам стало ясно, указанное повышение резистентности прямым способом связано с областью, имеющей название SXT ICE. Кроме того, имеется тенденция к развитию устойчивости холерного вибриона к антибиотикам.

Примечательно, что после изобретения пенициллина метод борьбы с вредоносными бактериями посредством использования бактериофагов несколько потерял актуальность и стал применяться редко. Однако, в связи с выявлением последних вышеуказанных тенденций, эксперты анонсировали проведение более углубленных исследований в области противодействия бактериальным штаммам вирусами. Материалы научной работы были опубликованы в Science.

Источник: mir24.tv



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