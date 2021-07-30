 

Диетолог Арзамасцев развеял миф о безуглеводной диете

30.07.2021, 20:46, Разное
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Диетолог Евгений Арзамасцев развеял мифы о безуглеводной диете. По его словам, дефицит данных веществ в организме вызовет еще большую потребность в них. В результате могут появиться проблемы со здоровьем, срывы и набор веса.
Арзамасцев считает, что полностью ограничивать углеводы для снижения веса не нужно. Эти элементы нужны организму, поскольку являются структурными единицами, из которых появляется основная энергия. Если наблюдается полный дефицит углеводов, у человека не будет сил. Организм ощутит нехватку элементов, поэтому ухудшится он и появится спектр других проблем. Хронический недосып, в свою очередь, нередко приводит к ожирению.

Дефицит углеводов чреват повышенной тягой к ним. Следствием этого состояния становятся постоянные срывы. В итоге человек наберет дополнительные килограммы, а не похудеет, как хотел изначально. Заменить углеводы иными соединениями нельзя.

Врач посоветовал тем, кто желает стать стройнее, правильно и сбалансированно питаться. Со временем здоровый рацион в комплексе с физической активностью принесет свои плоды.



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