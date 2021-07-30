 

Пшенную кашу признали самым полезным завтраком при сахарном диабете

30.07.2021, 20:46, Разное
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Ученые назвали вариант самого полезного завтрака при сахарном диабете. По их словам, людям с повышенным уровнем глюкозы в крови необходимо есть утром пшенную кашу.
Исследователи провели метаанализ 60 научных работ. Он показал, что регулярное потребление пшенной каши помогает лучше контролировать уровень сахара в крови. Эта крупа полезна не только для диабетиков, но и для тех, кто предпринимает профилактические меры.

С каждым годом все больше людей заболевают диабетом второго типа. Эта болезнь развивается в результате ожирения и низкой двигательной активности. В последнее время у людей наблюдается лишний вес. Кроме того, растет число тех, у кого диагностируется преддиабет.

Если регулярно употреблять пшенку, то показатели уровня сахара в крови снижаются на 12-15% после еды. Через некоторое время показатели могут уменьшиться до состояния преддиабета. Те, кто предрасположен к данной болезни, также должны правильно питаться. Отмечается, что пшено способствует улучшению гликемической реакции организма. В связи с этим данная крупа должна присутствовать в ежедневном рационе людей, входящих в группу риска.

Источник: www.medikforum.ru



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