 

Мнение: Гравитация

30.07.2021, 20:32, Разное
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Роскосмос отказался считать произошедшее с модулем "Наука" происшествием и уж тем более аварией, сославшись на некоторые нештатные ситуации, которые были быстро преодолены. Срабатывание двигателей модуля, которое могло привести к потере управляемости всей МКС, видимо, в рамках заявления Роскосмоса – будничная история.

В целом все идет по плану©. Россия опускается в технологическую катастрофу, и как обычно в таких случаях, первыми начинают выходить из строя наиболее развитые и высокотехнологичные системы. Единичные экземпляры чего-нибудь построить еще удается, но в серию новые образцы либо не идут, либо застревают на первых промышленных образцах. В этом смысле происшествие с "Наукой" вполне вписывается в идущую технологическую деградацию. Причем дальше – больше.

Дело здесь даже не в деньгах, хотя ими измерять происходящее проще всего. Проблема носит системный характер – сложная промышленность востребована сложной экономикой. Когда парадигма сформулирована на пещерном уровне – копаем нефть-газ, продаем, остальное покупаем – то зачем нужны технологии? Так, для престижу начальства разве что. Да и начальство само не очень-то понимает, что это и зачем. А потому ему можно впаривать любую туфту. Поэтому из руководства отраслей и исчезают профессионалы, а их место занимают случайные люди. Их задача – красиво рассказать руководству о достижениях. Сами достижения здесь – побочный и зачастую ненужный продукт. Кто лучше краснобая-журналиста расскажет о космических перспективах? Уж точно не космонавт. А потому в руководстве Роскосмоса космонавтов нет. Ну вот зачем они со своим птичьим языком?

Не так уж и давно Голливуд выпустил фильм "Гравитация" с Клуни и Баллок в главных ролях. Суть сюжета: русские что-то там такое на орбите начудили, и обломки этого чуда посносили последовательно и американский шаттл, и китайскую станцию, и российскую, и еще какие-то сооружения на орбите. Понятно, не без жертв. В определенном смысле фильм вполне вписывается в текущую повестку. Вчера кино почти стало реальной жизнью.

Источник: Эль Мюрид



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