 

Минэнерго попросило кабмин экстренно запретить экспорт бензина

30.07.2021, 20:26, Новости дня
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Минэнерго обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина.

«Минэнерго РФ обратилось в правительство Российской Федерации с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о возможном запрете экспорта бензина из РФ в ближайшее время.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проведет внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже.

В июле биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 несколько раз обновили исторические максимумы.

Напомним, Минэнерго РФ предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. В июне вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что нет необходимости для стабилизации цен на топливо в соглашениях с нефтяными компаниями, но такая опция у правительства имеется. Новак заявил, что в правительстве следят, чтобы цены на АЗС не росли выше инфляции даже в условиях резкого роста цены нефти в мире и слабого рубля.

До этого сообщалось, что российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резких скачков цен на моторное топливо.



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