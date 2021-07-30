Эксперт назвал возможные сроки запрета на экспорт бензина

Правительство до последнего не будет вводить запрет на экспорт бензина и использует эту угрозу в качестве укрепления своих позиций на переговорах с нефтяными компаниями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на заявление вице-премьера Александра Новака, допустившего такой запрет для стабилизации российских цен на бензин.

«Возможный запрет на экспорт бензина – это временная мера, максимум на несколько недель. Она не может применяться постоянно, потому что экспорт из РФ огромен. По всей видимости, речь пойдет о марках бензина Аи-92 и Аи-95. Потому что с дизелем проблем нет, на бирже происходит повышение стоимости именно бензина», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Запрет на экспорт бензина – это крайняя мера, подчеркивает эксперт. «Сейчас идут активные переговоры между нефтяными компаниями и правительством, которому не хотелось бы идти на конфликт. Введение запрета на экспорт бензина – это, конечно, конфликт с нефтяниками. Возможно, стороны договорятся о том, что нефтяные компании самостоятельно направят дополнительные объемы топлива на биржу, то есть на внутренний рынок и это поможет сдержать цены», – предположил Юшков.

Собеседник уверен, что речь идет не о неполном запрете, а об ограничении на 10-20% от объемов экспорта. «Я полагаю, что правительство в рамках укрепления своих переговорных позиций постоянно поминает о возможном запрете на экспорт бензина. Это будет последним доводом в споре с нефтяными компаниями», – отметил Юшков.

В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о рассмотрении правительством идеи ввести временные ограничения на вывоз бензина из страны для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Минэнерго представит соответствующие предложения в ближайшее время. По мнению чиновника, давление на цены на биржевых торгах сохраняется. «Хотя они и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать», – заключил он.

Ранее днем Федеральная антимонопольная служба сообщила о проведении внеплановых проверок в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже. В июле биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 неоднократно обновляли исторические максимумы.