ФБР расследует инцидент с замеченным на высоте 1,5 тыс метров мужчиной с реактивным ранцем

ФБР проводит расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тыс метров близ международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Пилот лайнера Boeing 747 сообщил, что в его поле зрения попал «предполагаемый человек с реактивным ранцем». Об этом, как отмечается, свидетельствуют данные на сайте LiveATC, который предоставляет переговоры авиадиспетчеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Уточняется, что представитель федерального управления гражданской авиации (FAA) заявил, что объект, напоминающий реактивный ранец, был замечен пилотом в 15 милях (около 24 километров) к востоку от аэропорта на высоте 5 тыс футов (1,5 тыс метров). Авиадиспетчеры направили предупреждение другим пилотам, находящимся поблизости.

Напомним, что осенью прошлого года пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.