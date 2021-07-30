Надо ли давать детям глистогонные средства для профилактики?



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Что утверждает о профилактическом лечении гельминтозов ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует профилактический прием препаратов против гельминтов, которые передаются через почву (геогельминтов) при довольно «экстремальных» обстоятельствах. Их рекомендуют пить ежегодно детям в возрасте от 1 года до 12 лет, если в местности, где они проживают, геогельминтами заражены 20% людей. Если уровень распространения гельминтозов достигает 50%, то курс советуют проходить два раза в год. Относительно профилактического лечения других гельминтозов (при которых заражение происходит с пищей, контактным путем) ВОЗ не дает таких рекомендаций.

Высокая заболеваемость гельминтозами, которая может потребовать профилактического лечения, характерна для жарких стран. В РФ их диагностируют примерно у двух миллионов человек в год, но ученые предполагают, что реальные показатели могут достигать 22 миллионов. На долю геогельминтов приходится меньшая часть – 40 тысяч случаев инвазии. Самый распространенный из таких гельминтозов – аскаридоз, реже встречаются токсокароз и трихоцефалез, совсем редко – стронгилоидоз. 71% случаев аскаридоза приходится на детей.

Таким образом, по умолчанию россиянам точно не нужно каждый год «гонять глистов». Однако может ли сложиться особенная ситуация, когда химиопрофилактика таки нужна?

Профилактика аскаридоза и других геогельминтозов у детей

Российские рекомендации по аскаридозу у детей не предусматривают профилактического приема лекарств. Показаниями для нее не являются ни контакт с больным, ни наличие животных дома.

Роспотребнадзор рекомендует следующие меры профилактики этого паразитарного заболевания и других геогельминтозов:

приучите ребенка мыть руки с мылом после прогулки, туалета, контакта с животными и перед едой;

отучите ребенка от опасных привычек – грызть ногти, сосать пальцы, брать в рот игрушки;

тщательно мойте фрукты, овощи, зелень; для лучшего эффекта их можно обдавать кипятком;

старайтесь предупреждать выгул собак на детских площадках;

домашние животные должны проходить регулярный ветеринарный осмотр и дегельминтизацию.

Если есть подозрение, что у ребенка есть глисты, его нужно показать педиатру. К ранним симптомам аскаридоза относятся кашель без мокроты, приступы удушья. К ним могут присоединяться аллергические реакции (крапивница, отек Квинке). Позже могут появиться боль в животе и диарея.

Профилактика энтеробиоза у детей

Энтеробиоз – самый известный гельминтоз у детей. Вызывающие его острицы передаются не через землю, а контактно-бытовым путем. Яйца гельминтов передаются через немытые руки, вещи, белье, грязный пол и так далее.

Российские рекомендации по энтеробиозу у детей не содержат информации о профилактическом лечении гельминтоза. Однако санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика энтеробиоза» 2013 года предусматривают его возможность. К такой мере врачи могут прибегнуть в организованных коллективах, где глисты есть у 20% и более детей. Обращаем внимание, что такую профилактику родители не должны проводить самостоятельно.

Стандартная массовая мера профилактики энтеробиоза – регулярные профилактические осмотры. Их проводят в детских садах, среди младшеклассников и некоторых групп взрослых. Обследование рекомендуют и людям, контактировавшим с больными. Выявленных носителей паразитов лечат.

Средства профилактик энтеробиоза сравнительно просты. Это «банальное» мытье рук с мылом после туалета, смены подгузников и перед едой. Нужно следить за тем, чтобы дети соблюдали правила личной гигиены и не грызли ногти. Менять нижнее белье детям рекомендуют каждый день.

Таким образом, препараты для изгнания гельминтов из организма, не следует давать детям самостоятельно. В некоторых случаях профилактическое лечение оправдано, но разобраться в этом вопросе могут только специалисты.