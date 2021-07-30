СНБО поручил Кабмину Украины разобраться с ситуацией на “Укрзалізниці”

“Мы обращаем внимание, что там на сегодняшний день проходят довольно опасные с точки зрения национальной безопасности процессы с точки зрения финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении устойчивой работы этой системы. Поэтому Совет нацбезопасности дал протокольное поручение Кабинету Министров разобраться и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу”, – подчеркнул Данилов.

Контекст:

По итогам прошлого года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”, но этого мало. “Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”. Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история”, – резюмировал президент, добавив, что “Укрзалізниці” необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

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