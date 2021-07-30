Данилов о кадровых назначениях в ВСУ: Происходит омоложение руководства армии

“Прежде всего, я хочу сказать, что происходит омоложение руководства нашей армии. Более того, обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности, это люди, закончившие учебные заведения уже непосредственно в Украине. У них украинское военное образование, и для нас это очень важная вещь”, – сказал он.

Данилов добавил, что новые руководители украинской армии прошли фронт.

“Ни одного “тылового” человека никуда не назначают. Это все достойные люди”, – подчеркнул секретарь СНБО.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля представил новоназначенное командование Генштаба ВСУ. Глава государства представил нового главнокомандующего ВСУ генерал-майора Валерия Залужного, начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Сергея Шапталу и заместителя главнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка.

Зеленский 27 июля сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой “Север” Залужного.

На следующий день, 28 июля, Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ (вместо Сергея Корнийчука эту должность занял командующий войсками оперативного командования “Запад” Сергей Шаптала) и командующего операцией Объединенных сил (вместо Владимира Кравченко эту должность будет занимать командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк).

Президент заявлял, что после кадровых ротаций рассчитывает на скоординированную работу ВСУ и Министерства обороны.

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