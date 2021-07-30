Орошение полей и канализация в школах. СНБО принял комплексное решение о состоянии водных ресурсов Украины

“Вопрос был разбит на несколько частей. Отдельно был вопрос о воде, которую использует наша промышленность. Президент Украины Владимир Зеленский сделал акцент на бездеятельности нашей экологической службы. Он считает, что на ближайшем заседании СНБО мы заслушаем главу этой службы. Чем она занимается и почему сегодня нет реакции на те позорные случаи зягрязнения. К сожалению, одними из самых больших загрязнителей являются водоканалы”, – заявил Данилов.

По его словам, особое внимание должно быть уделено мониторингу качества питьевой воды.

“Каждая община должна знать о качестве воды, которую она использует. Все должно быть максимально публичным”, – сказал он.

СНБО рассмотрел вопрос поставки качественной воды в детские сады, школы и больницы.

“Общая численность школ и детских садов – 33 тыс. 318 по всей стране. Они все поставлены на мониторинг. Там, где нет централизованной канализации, мы приняли решение о том, чтобы в таких заведениях она обязательно появилась в ближайшее время”, – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что со следующего года в сельском хозяйстве Украины максимально будут внедрять систему искуственного орошения полей.

Контекст:

4 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины члены СНБО заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

По данным “Укринформа”, протяженность водопроводных сетей в Украине составляет 102,8 тыс. км, из них более 33% находятся в аварийном или ветхом состоянии. Протяженность канализационных сетей составляет 39 тыс. км, из них 40% – аварийные. Уровень потерь питьевой воды в среднем по Украине составляет 36%. Лишь 69% населения Украины имеют доступ к централизованному водоснабжению, 47,8% – к централизованному водоотведению.

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