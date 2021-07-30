 

Кейт Миддлтон терпела «снобистские насмешки» в адрес своей матери

30.07.2021, 19:52, Разное
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Представители королевской семьи и друзья принца Уильяма позволяли обидные «снобистские насмешки», которые звучали в адрес матери Кейт Миддлтон. Об этом рассказал корреспондент Ванесса Аллен.
Аристократический круг внука королевы не сразу принял его будущую супругу. В 2007 году Кейт Миддлтон ощущала себя «брошенной и изолированной». Ей казалось, что она никогда не впишется в окружение принца Уильяма. Многие потешались над прошлым ее матери Кэрол Миддлтон. Ранее жительница работала бортпроводницей, но после окончания карьеры создала собственную компанию с миллионными оборотами.

По словам корреспондента, когда Кейт Миддлтон не оказывалось рядом с принцем Уильямом, его друзья шутили по поводу профессии его будущей тещи. Многим придворным казалось, что избранница не подходит королевской семье, так как ее мать не может похвастаться красноречием.
Давление на герцога Кембриджского было настолько сильным, что он решил расстаться с Кейт Миддлтон из-за ее родительницы. Однако спустя пару месяцев он осознал, что допустил серьезную ошибку. На сегодняшний день внук королевы близок с тещей и даже называет ее «мамой».

Источник: www.popcornnews.ru



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