 

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе приобрели дом за 600 миллионов рублей

30.07.2021, 19:52, Разное
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Согласно данным СМИ, еще в марте Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева отметили новоселье в новом доме. Стало известно, что просторное жилье обошлось артистам в 600 миллионов рублей.
Звездная семья решила переехать поближе к брату певца. В результате они поселились рядом с Константином Меладзе и его женой Верой Брежневой. Сообщается, что на территории домовладения расположен большой пруд, а также сад с соснами и дорогостоящими пихтами. Валерий Меладзе немного расстроился из-за того, что в новом доме нет места, чтобы оборудовать винную комнату. Супруга настояла на том, что важнее иметь комнату, где можно хранить заготовки на зиму.

Новоселье артисты отметили еще до рождения их третьего ребенка – дочери Агаты. Во время карантина пара распрощалась со всеми помощниками по дому, поэтому теперь хозяйством, садом и воспитанием детей они занимаются сами.



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