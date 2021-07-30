Курбан Омаров рассказал о своем заработке после развода с Ксенией Бородиной

Бизнесмен Курбан Омаров рассказал, как зарабатывает после развода с ведущей Ксенией Бородиной. Эта тема была затронута в социальной сети Instagram.

Курбан Омаров зарабатывает в Сети, принимая участие в дух гивах. В Instagram он обнародовал фотографию с сыном Омаром перед розыгрышем автомобиля и смартфонов. В комментариях к публикации подписчики по-разному отреагировали на такой вид заработка. Многие признались, что предприниматель решился на такое, поскольку теперь у него нет жены с огромными доходами.

Напомним, что еще минувшей весной начали появляться слухи о возможном расставании Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Пара долго не комментировала эту информацию. Недавно стало известно, что супруги в скором времени разведутся. Первое заседание суда по данному делу уже состоялось, второе намечено на 6 августа. Перед разводом Ксения Бородина переписала на свою мать дом в Подмосковье, стоимость которого составляет 50 миллионов рублей.

Брак Бородиной и Омарова продлился шесть лет. В нем появилась на свет дочь Теона. Ведущая воспитывает еще одну наследницу Марусю, а у предпринимателя есть сын Омар от предыдущих отношений.