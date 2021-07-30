 

Курбан Омаров рассказал о своем заработке после развода с Ксенией Бородиной

30.07.2021, 19:52, Разное
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Бизнесмен Курбан Омаров рассказал, как зарабатывает после развода с ведущей Ксенией Бородиной. Эта тема была затронута в социальной сети Instagram.
Курбан Омаров зарабатывает в Сети, принимая участие в дух гивах. В Instagram он обнародовал фотографию с сыном Омаром перед розыгрышем автомобиля и смартфонов. В комментариях к публикации подписчики по-разному отреагировали на такой вид заработка. Многие признались, что предприниматель решился на такое, поскольку теперь у него нет жены с огромными доходами.

Напомним, что еще минувшей весной начали появляться слухи о возможном расставании Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Пара долго не комментировала эту информацию. Недавно стало известно, что супруги в скором времени разведутся. Первое заседание суда по данному делу уже состоялось, второе намечено на 6 августа. Перед разводом Ксения Бородина переписала на свою мать дом в Подмосковье, стоимость которого составляет 50 миллионов рублей.

Брак Бородиной и Омарова продлился шесть лет. В нем появилась на свет дочь Теона. Ведущая воспитывает еще одну наследницу Марусю, а у предпринимателя есть сын Омар от предыдущих отношений.



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