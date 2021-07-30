Мнение: 2 человека погибли при атаке на израильский танкер

Неизвестные атаковали танкер "Mercer Street" у побережья Омана с помощью БПЛА-камикадзе, который протаранил мостик корабля. Также есть сообщения, что в атаке принимали участие и другие БПЛА. В результате атаки погибли 1 гражданин Британии и 1 гражданин Румынии. Пока неясно – моряки это или охранники из ЧВК.



Согласно сообщениям UKMTO, первоначальное нападение на неназванное судно произошло 29 июля 21 июля в 07:00 по Гринвичу, 86 морских миль к юго-востоку от порта Аль-Дукм. Позднее был распространен дополнительный отчет, указывающий на вторую атаку в 23:40 по московскому времени. Судам рекомендовалось избегать этого района.

Судно принадлежало израильскому владельцу (миллиардеру Оферу) и следовало под флагом Либерии.

Никто пока не взял ответственность за атаку танкера, но весьма вероятно, что это дело рук либо Ирана, либо иранских прокси в рамках продолжающейся гибридной танкерной войны в регионе (помимо Ирана, в теории удары могли наносить и хуситы, которые также располагают эффективными БПЛА-камикадзе). Разумеется, не будем сразу отметить и возможность какой-то провокации направленной на эскалацию конфликта с Ираном и срыв ядерной сделки, благо примеры были.

Поврежденное судно было взято под охрану американским кораблем и отбуксировано в ближайший порт.

Кстати, среди членов экипажа были также граждане Украины и России https://channel16.dryadglobal.com/attack-on-mt-mercer-street-imo9539585

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