 

Мнение: Подводная вода

30.07.2021, 19:38, Разное
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Вице-премьер Хуснуллин сообщил, что под Азовским морем найдена пресная вода и пробурена первая скважина. Вода отправлена в лабораторию на предмет изучения ее пригодности для питья.

Вопрос здесь возникает сразу и вполне очевидный: исчерпаемость подземных источников (насколько хватит этой воды?) и риски возможных обрушений сводов образующихся в ходе выкачки пустот. Проще говоря – насколько велики риски экологических катастроф?

Первая попытка найти решение через бурение и снабжение полуострова из артезианских источников уже привела к засолению северного Крыма. Так что вопрос об экологической катастрофе в случае возникновения аварий "под морем" не выглядит абстрактным. А это уже проблема, которая может коснуться не только жителей Крыма, но и всего побережья Азовского моря по всему его периметру.

Конечно, всё это при условии, что найденная вода, действительно, пригодна для питья. "А что, б.., если нет?"

Источник: Эль Мюрид



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