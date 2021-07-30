Нарышкин: США уже не могут в одиночку регулировать глобальные мировые кризисы

Разразившийся в результате пандемии коронавирусной инфекции кризис наглядно показал, что Соединенные Штаты теряют статус единственной сверхдержавы в мире, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Клубок геополитических, эпидемиологических и климатических проблем – это не случайное совпадение фактов и событий, это закономерный итог тех глобальных процессов, которые сегодня развиваются в мире. Прежде всего, я имею в виду тенденцию утраты Соединенными Штатами позиции единственной сверхдержавы в мире. В этих условиях Соединенные Штаты уже не могут в одиночку регулировать такие глобальные мировые кризисы», – сообщил Нарышкин в интервью ТАСС.

По его словам, последний кризис наглядно показал, что «король-то голый». «Соединенные Штаты в этой сложной ситуации перед лицом пандемии коронавируса проявили свою полную растерянность, что существенным образом повлияло на снижение авторитета США в глазах мирового сообщества», – указал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что решения США вывести войска из Афганистана, прекратить военную операцию в Ираке показали, что «так называемый гегемон уже не в состоянии, да и не желает нести ответственность» за регулирование сложных политических событий и мировых кризисов.

«Таким образом, можно сказать, что нынешнее состояние мировых процессов является, с одной стороны, исторически обоснованным, а с другой стороны, это отчасти и рукотворное явление», – отметил Нарышкин.

События в Афганистане, по словам главы СВР, развиваются по кризисному сценарию, и ситуация «деградирует с каждым днем».

«Мы действительно поддерживаем контакты со многими спецслужбами стран региона, прежде всего с нашими друзьями из стран Центральной Азии, стран СНГ, с китайскими коллегами, с коллегами из Пакистана, Индии, Ирана. Не только обмениваемся оперативной, сигнальной информацией, но и в том числе ведем экспертные консультации на предмет того, как будет развиваться ситуация в этой стране дальше», – подчеркнул он.

ЦРУ же является для СВР партнерской службой, обе спецслужбы обмениваются оперативной и разведывательной информацией по борьбе с международным терроризмом.

Также Нарышкин высказался о строгих ограничениях, введенных для проведения Олимпийских игр в Японии. Пустые трибуны на Олимпиаде в Токио и жесткие санитарные требования свидетельствуют о «непростых глобальных процессах, которые происходят в мире».

«И это впечатление усиливается, когда читаешь новостные ленты и кроме информации о спортивных победах видишь сообщения о довольно страшных, тяжелых климатических, природных проявлениях и даже катастрофах в различных частях света», – сказал директор СВР.