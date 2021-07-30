НАСА рассчитывает получить подробности от Роскосмоса о расследовании инцидента с модулем «Наука»

НАСА рассчитывает, что Роскосмос будет информировать партнеров по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», сообщил представитель НАСА Дэниел Хуот.

«Как мы говорили вчера, наши партнеры в Роскосмосе будут руководить расследованием инцидента … и в рамках заведенной практики в случае нештатных ситуаций будут делиться информацией с НАСА и другими международными партнерами», – отметил представитель НАСА, передает РИА «Новости».

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

29 июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента

НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».