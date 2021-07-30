Эксперт: Оздоровление детей в летних лагерях особенно важно во время пандемии

Во время пандемии дети много времени провели взаперти, а поэтому было важно, чтобы вне зависимости от дохода семьи родители могли отправить их на отдых в летние лагеря, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков. Так он прокомментировал необходимость распространения программы туристического кешбека на детский отдых.

«Государство реализовало предложение «Единой России», благодаря которому родителям возвращается половина денег, потраченных на детский отдых. Оздоровление детей в ситуации, когда страна борется с пандемией, особенно важно. Из-за недавних ограничительных мер дети в последний год слишком много времени провели взаперти, дома. Теперь они особенно нуждаются в движении, в общении», – отмечает сотрудник Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков. Он также отметил высокое качество организации работы летних лагерей: «Судя по поступающей от родителей информации, подавляющее большинство из них довольны качеством отдыха детей».

«Но для выполнения программы важно было не только подготовить финансовые ресурсы, но и информировать самих граждан о возможности получить такую поддержку. Поэтому очень своевременным решением был запуск Общероссийским народным фронтом (ОНФ) горячей линии по информированию населения. Операторы горячей линии помогают гражданам в оформлении заявок, решают проблемы, возникающие в этой сфере. Запуск линии был важен и для выявления возможных «шероховатостей» программы», – отметил эксперт.

«Фактически делается все, чтобы дети получили и программы развития, и оздоровления, чтобы не прекращалось развитие доступной среды общения детей во все эти летние месяцы, независимо от дохода семьи», – сообщила в интервью «МК» руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, которая вошла в федеральную пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму. По ее словам, активисты Народного фронта продолжат отслеживать исполнение программы до конца лета.

Рудаков добавляет, что информационная кампания о программе была развернута в 55 регионах страны и в итоге на горячую линию ОНФ поступило более 22 тысяч звонков. «По результатам предварительного анализа экспертов ОНФ, лишь 4% звонков были связаны с жалобами на задержку в обработке заявлений на сайте Госуслуг. В одном проценте случаев речь идет о жалобах на отказ. Все остальные 95% вопросов были связаны с обычной просьбой о консультации на получение кешбэка», – отметил эксперт.

«Такой показатель работы горячей линии говорит о том, что запущенная по инициативе президента программа выполняется эффективно, госорганы смогли быстро мобилизоваться и выполнить решение. В свою очередь, ОНФ продолжит вести мониторинг и держать открытой горячую линию, поскольку это социально значимый проект», – подытожил Рудаков.

Напомним, программа частичного возврата денег при покупке туров по РФ стартовала в прошлом году. Кешбэк на отдых для взрослых составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Чтобы получить кешбэк за детский отдых, нужно купить путевку до 15 сентября. Возвращается 50% от стоимости тура, но тоже не больше 20 тыс. рублей. Заявление на оформление возврата средств нужно подать до 20 октября и только после завершения смены, которая должна состояться в период с 10 мая по 20 сентября.

На этой неделе Ростуризм продлил окно продаж путевок с кешбэком до 31 августа.