 

Слоеное тесто быстрого приготовления. Рецепт

30.07.2021, 19:00, Новости дня
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По словам блогера, процесс приготовления слоеного теста не занимает более 15 минут – время указано без учета его охлаждения.

Для теста понадобятся:

550–600 г муки; 
300 мл ледяной воды;
200 г сливочного масла или маргарина;
одно яйцо;
1 ч. л. уксуса (9%);
щепотка соли.

Из этого количества продуктов получается примерно 1,2 кг теста.  Из него, утверждает автор, можно затем выпекать пиццу, пироги, трубочки и даже коржи для торта “Наполеон”. 

Чтобы приготовить слоеное тесто, в отдельную посуду нужно влить ледяную воду, уксус, добавить соль, куриное яйцо и все перемешать венчиком. После этого жидкую смесь соединяют  с просеянной мукой, замешивая тесто. Оно должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам.

Готовое тесто делится на две части. Каждая часть раскатывается скалкой – толщина листа должна быть не более 5 мм. Затем поверхность первого листа смазывается мягким сливочным маслом, сверху накладывается второй лист, который также нужно смазать маслом.

“Сворачиваем слои теста в плотный рулет, а затем формируем плотную улитку – в этом и заключается секрет приготовления быстрого слоеного теста. В рулете, свернутом в улитку, образуется много слоев”, – отметила кулинарный эксперт.

Скрученное в улитку тесто заворачивается в пищевую пленку и в таком виде хранится около 15 минут в морозильной камере или в течение двух часов в холодильнике.

Охлажденное тесто необходимо еще раз раскатать, а затем сложить в форме конверта – такое тесто уже пригодно для длительного хранения или приготовления различной слоеной выпечки.

“Получилось отличное тесто. Для хачапури и самсы самое то. Благодарю за рецепт”, – оценили ролик пользователи платформы.

ВИДЕОВидео: MaryanaTastyFood Вкусная Еда / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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