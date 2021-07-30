Данилов заявил, что на предприятиях энергетического комплекса, принадлежащих в частности Ахметову и Коломойскому, могут ввести временные администрации

“Это один из самых сложных вопросов, который мы сегодня рассмотрели. Аппарат СНБО наблюдает за очень опасными тенденциями в этой сфере. Мы видим признаки монополизации на этом рынке. У нас на сегодня восемь фамилий, которые не являются ни для кого не секретом – [бизнесмен Ринат] Ахметов, [нардеп от ОПЗЖ Вадим] Новинский, братья [Григорий и Игорь] Суркисы, [Константин] Григоришин, [бизнесмен Геннадий] Боголюбов, [бизнесмен Игорь] Коломойский, [нардеп от ОПЗЖ Сергей] Левочкин, [нардеп от ОПЗЖ Юрий] Бойко и гражданин РФ [Михаил] Воеводин владеют распределительной сетью”, – сказал Данилов.

Он отметил, что в случае угрозы нацбезопасности на предприятиях энергетического комплекса этих бизнесменов могут быть введены временные администрации.

“В случае если будет возникать угроза нацбезопасности, мы не позволим никому манипулировать тарифами. Есть сейчас раскачивание ситуации, уже начинают говорить на весну о “тарифном майдане” по российскому сценарию. Президент поставил задачу: ни в коем случае стоимость электроэнергии для уязвимых слоев населения не должна быть повышена”, – подчеркнул секретарь СНБО.

Контекст:

На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население оплачивает всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе.

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