Медики назвали симптомы затяжного коронавируса

Медики из Израиля установили, что вакцинированным людям бывают свойственны симптомы затяжного коронавируса. Неприятные признаки могут держаться больше четырех недель после выздоровления.

Это состояния многие называют постковидным симптомом. На самом деле, речь идет о патологическим состоянии, которое наступает после заражения коронавирусом. К основным симптомам относится усталость, лихорадка, одышка, проблемы с психическим здоровьем, нарушения когнитивного характера. Некоторые исследователи считают, что развитие долгого COVID-19 не зависит от тяжести переносимой инфекции. На это влияют индивидуальные особенности иммунитета человека. Посковидный симптом может развиваться и у тех, кто сделал прививку.

В рамках проведения исследования специалисты анализировали данные 1497 вакцинируемых людей. После получения инъекции COVID-19 подхватили 39 человек, часть из них переносили коронавирус долго. В частности, симптоматика сохранялась в течение шести недель.

В основном люди жаловались на сильную усталость. Все они не смогли вернуться к работе в запланированный срок из-за плохого самочувствия.

По словам ученых, возникающий риск пострадать от долгосрочных симптомов инфекции говорит о том, что даже после вакцинации необходимо соблюдать все профилактические меры. Важно быть осторожными, пока формируется иммунный ответ. В организме должно выработаться достаточное количество антител для обеспечения комплексной защиты организма.

Источник: www.medikforum.ru