Галич пошутила, что Ивлеева бросила бы ее во время беременности

Ида Галич решила пообщаться со своими подписчиками с помощью ответов на вопросы в микроблоге Instagram. Блогеру, несмотря на примирение с телеведущей Анастасией Ивлеевой, задали о ней провокационный вопрос.

У Иды Галич поинтересовались, смогла ли она стать женой ведущей «Орла и решки», если бы ее подруга была мужчиной. Блогер ответила, что «возможно», но Анастасия Ивлеева бросила бы ее во время беременности. Таким образом знаменитость намекнула на трудный характер телеведущей и те разногласия, которые возникали между ними ранее.

Ида Галич запустила собственное YouTube-шоу под названием «Есть вопросики». Первой гостьей стала Анастасия Ивлеева. Ранее блогеры прекрасно общались и были близкими подругами, но после замужества Иды Галич ситуация резко изменилась. Ведущая откровенно призналась, что перестала общаться с приятельницей из-за ее беременности. Подруга стала в тот момент «не удобной» для нее, а перестраиваться на «тихое и интимное общение» звезда не хотела. Поэтому она отдалилась, чем очень ранила Иду Галич. Однако знаменитости решили оставить все обиды в прошлом, откровенно поговорили и помирились.

Источник: popcake.tv