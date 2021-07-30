 

Галич пошутила, что Ивлеева бросила бы ее во время беременности

30.07.2021, 18:56, Разное
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Ида Галич решила пообщаться со своими подписчиками с помощью ответов на вопросы в микроблоге Instagram. Блогеру, несмотря на примирение с телеведущей Анастасией Ивлеевой, задали о ней провокационный вопрос.
У Иды Галич поинтересовались, смогла ли она стать женой ведущей «Орла и решки», если бы ее подруга была мужчиной. Блогер ответила, что «возможно», но Анастасия Ивлеева бросила бы ее во время беременности. Таким образом знаменитость намекнула на трудный характер телеведущей и те разногласия, которые возникали между ними ранее.

Ида Галич запустила собственное YouTube-шоу под названием «Есть вопросики». Первой гостьей стала Анастасия Ивлеева. Ранее блогеры прекрасно общались и были близкими подругами, но после замужества Иды Галич ситуация резко изменилась. Ведущая откровенно призналась, что перестала общаться с приятельницей из-за ее беременности. Подруга стала в тот момент «не удобной» для нее, а перестраиваться на «тихое и интимное общение» звезда не хотела. Поэтому она отдалилась, чем очень ранила Иду Галич. Однако знаменитости решили оставить все обиды в прошлом, откровенно поговорили и помирились.

Источник: popcake.tv



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