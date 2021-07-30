 

Более 120 тысяч человек проголосовали за первые сутки тестирования онлайн-выборов

30.07.2021, 18:50, Разное
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Первый касается вакцинации от COVID-19. Москвичам нужно высказать свое мнение о том, работникам каких профессий необходимо обязательно делать прививку. По этому вопросу принято уже 119 тысяч бюллетеней. На выбор доступно 11 вариантов.

Также москвичам предлагается ответить на вопрос о том, какой вид транспорта нужно развивать приоритетно. Вариантов два – личный или общественный. Подано уже 116 тысяч бюллетеней.

Участвовать в тестовом онлайн-голосовании могут москвичи от 18 лет с полной учетной записью на портале mos.ru. В ходе процедуры испытываются технические новшества. Их планируется применить на выборах в сентябре.

Тестовое голосование завершится 30 июля в 20 часов. За процессом следят члены общественного штаба по наблюдению за выборами, представители общественных организаций, специалисты департамента информационных технологий столицы.

Это уже седьмое тестирование системы электронного голосования. Регулярные проверки позволяют вовремя выявлять и устранять недочеты и делать систему удобнее для пользователей.



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