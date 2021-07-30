Эксперт назвал профессиональными действия Роскомнадзора по блокировке экстремистского контента

Роскомнадзор, блокируя доступ к признанным судом экстремистскими организациям, действует абсолютно правомочно и последовательно, сообщил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Закон одинаков для всех: есть перечень противоправного контента, он открыт, все разъяснения даны в подзаконных актах», – сказал Малькевич РАПСИ.

Он подчеркнул, что в соответствии с требованиями закона и действует Роскомнадзор.

«Действия Роскомнадзора абсолютно правомочны и последовательны. Если мы говорим о том, что есть организации, которые в установленном законом порядке признаны экстремистскими, то Роскомнадзор, как орган, обеспечивающий выполнение законов о СМИ на территории нашей страны, абсолютно законно добивается того, чтобы россияне, жители нашей страны были от подобной информации защищены», – сказал эксперт.

В Общественной палате отмечали, что Роскомнадзор действует «четко, грамотно, профессионально и очень оперативно, отстаивая цифровые права граждан», добавил Малькевич. Он добавил, что защита этих прав теперь зафиксирована в 71 статье Конституции.

«В то же время, мы ждем, когда в полной мере заработает так называемый закон о «приземлении» иностранных компаний, чтобы планомерно навести порядок в информационной сфере, прекратить беззастенчивое и бесконтрольное распространение запрещенного, экстремистского и противоправного контента в социальных сетях на территории нашей страны», – подвел итог Малькевич.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Алексея Навального, а также направил в Youtube требования о блокировке канала «Навальный Live».