На Украине одобрили стратегию по вступлению в НАТО и противодействию России

Принятая СНБО стратегия внешней политики Украины предусматривает курс страны в НАТО и противодействие «российской агрессии», сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Документ указывает главным приоритетом для страны «дипломатическую защиту Украины от российской агрессии, деоккупации земель и людей и привлечения РФ к международно-правовой ответственности за ее преступления», сообщил Кулеба в своем Facebook.

Также в стратегии закреплены другие приоритетные направления: обеспечение суверенитета и территориальной целостности, курс на членство в НАТО и Евросоюзе, продвижение экспорта и привлечение иностранных инвестиций, продвижение положительного имиджа страны в мире.

Кулеба пояснил, что для разработки документа привлекались эксперты, ученые, представители ведущих аналитических центров по внешней политике, Национальный институт стратегических исследований.

«Документ ставит точку во всех спекуляциях относительно внешнеполитического курса Украины. Полный текст вскоре будет публично доступен, и вы сможете лично в этом убедиться», – заключил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.